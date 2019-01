Ettevaatust! Teedel valitseb suur libeduse-oht, peale selle on nähtavus udu tõttu kehva

Ilmaprognoosi kohaselt on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on kõikjal miinus poolel, vaid saarte rannikul kerkib päeval 0°C ümbrusesse.

Teedel on libeduse oht suur ning nähtavus võib udu tõttu olla piiratud!

Kehvadele teeoludele juhib tähelepanu ka politsei: "Teeolud Eestis on lumised ning politsei palub juhtidel varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite ning kindlasti hoida pikivahet. Pikivahe annab juhile võimaluse ootamatu situatsiooni korral õigeaegselt reageerida."