Ettevaatust! Tänaöine ilm paneb autod teedel vibama

Eesootaval õhtul sajab mitmel pool Eestis lörtsi ja vihma, mis tähendab, et null kraadi ümber kõikuva temperatuuri korral muutuvad teed väga libedaks. Ilmateenistuse prognoos on märkinud, et jäiteoht on üle terve Eesti, ka piirkondades, kus sademeid ei pruugi tulla.

Puhub ka mõõdukalt tugev tuul, mis saartel ja rannikul võib puhanguti olla 15-18 m/s.

Kehv ilm jätkub ka ülejäänud nädalavahetuse jooksul. Temperatuuri osas suuri muutuseid ei tule ning laupäeval püsib temperatuurinäit pigem paar pügalat üle nullkraadi. Ajuti sajab öö jooksul siin ja seal lörtsi ning vihma.

Laupäeva päeval võib Kagu-Eestis oodata helgemat ilma kui mujal Eestis. Sel ajal, kui hea õnne korral võib Peipsi lõunakallastel näha pilvede vahelt isegi päikest, on ülejäänud Eestis üsna muserdav ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja kui eriti halvasti läheb siis vihma ja lörtsi samal ajal. Tuulekiirus püsib võrreldes reedega sama nivoo peal.

Pühapäev kipub minema samas taktis – sajuselt ja tuuliselt. Autojuhtidel tasub olla endiselt ettevaatlik, sest temperatuur on paar kraadi üle nulli ning lörtsisajus võivad teed olla libedad. Nädala viimane päev kingib aga lootust ka paremale tulevikule. Tuul hakkab vaibuma ning juba uuel nädalal on ilmateenistuse andmetel põhjust oodata paari miinuskraadi ja lumesadu.