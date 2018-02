„Sõidukitega liiklejad peavad arvestama, et nii külmades tingimustes kloriide libedusetõrjeks praktiliselt ei kasutata,“ ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg Delfile.

„Tänavatel, milledel on asfaltkate puhas, võib esineda libedust ristmike piirkondades. Kõrvaltänavate teekatted on valdavalt lumised, kus vajadusel teostatakse libedusetõrjet sõelmetega. Soovitav on valida sõidukiirus vastavalt teeoludele ja vältida äkilisi manöövreid.“