Ettevaatust! Päästeamet hoitab võõrastesse kodudesse tungivate ja raha nõudvate libainspektorite eest

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS 23

Päästeametile on laekunud teateid, et liikvel on end tuleohutust kontrollivateks inspektoriteks nimetavad inimesed, kes kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse soovivad siseneda. Tegelikkuses on tegu pettusega.