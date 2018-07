Etteheide rahvustelevisioonis - legendaarne Jüri Kuuskemaa ei saanud tänavu kutset Keskaja päevadele

Eesti keskaja ning baroki grand old man kommenteeris eilses "Aktuaalses kaameras", et ei saanud tänavu kutset sel nädalal Tallinnas toimuvatele Keskaja päevadele. Peakorraldaja Liivi Soova tunneb tohutut piinlikust, kuid kinnitab, et mingisugust konflikti Kuuskemaaga pole. Kutse jäeti saatmata, sest Kuuskemaad peeti väsinuks oma teistest kohustustest.

Kuuskemaa on osalenud teemafestivalil juba aastaid, kuid viimastel aastel pole Soova sõnutsi Kuuskemaa tihti saanud osa võtta, sest on teemapäevade alguseks juba taandunud suvetrallist puhkama oma Haapsalu koju.

"Tal on nii palju tööd ja ta on niivõrd ületöötanud, mul on nii kahju, et niimoodi juhtunud on, me lihtsalt ei hakanud teda tülitama, ta on juba sel ajal Haapsalus ja me hakanud teda panema piinlikusse olukorda, kus ta peab keelduma," selgitas Soova olukorda.

"Ma tunnen teda juba aastaid, tema perekonda, Keskaja päevad on läinud nii suureks, et on mitmeid korraldajaid, kes ühiselt otsustasid tänavu Kuuskemaale teatamata jätta," jätkas Soova.

"Ta pole enam karnevalil pikka aega käinud, aga süü ma võtan 101 protsenti enda peale, me oleme nii head tuttavad, et tavaliselt helistame talle enne, et kas ta saab tulla, aga tänavu ma jätsin helistamata ja seetõtttu jäigi kutse saatmata," jätkas Soova selgitamist, miks eile õhtul võis rahvustelevisioonis kibedat etteheidet kuulda.