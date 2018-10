Estonian World küsib ellu jäämiseks riigilt raha

"Meil on suur mure. Estonian World on seni olnud vabatahtliku panuse ja isiklike vahenditega rahastatud. Tänaseks on Estonian World muutunud nii suureks platvormiks, mida isiklikest ressurssidest enam ülal pidada ei jaksa – ega arendada ei suuda," kirjutas väljaande peatoimetaja Silver Tambur kultuuriministeeriumile saadetud taotluses.

Tamburi sõnul on lisarahastust vaja väljaande sisu loomiseks, kahe toimetaja palgakuludeks, veebiportaali ülalpidamiskuludeks, sotsiaalmeedia kuludeks ja honorarideks.

