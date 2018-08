Estonia tippu jõudnud alpinistid: kõige raskem oli see, kui me lootsime, et oleme läbipääsu leidnud, aga vastas oli ainult jää

Tipu võtmine oli Plumeri sõnul raske ning pikaldane. "Kokku kestis see 11 ja pool tundi. Alustasime kell seitse hommikul ja lõpetasime alles kolmveerand seitse," sõnas Plumer satelliittelefoni vahendusel olles juba tagasiteel mäe jalamile.

"Nüüd alla tulles läbisime 15 kilomeetrit. Tõusime ja laskusime kokku 900 meetrit. See ei ole lihtsalt laskumine, aga ikkagi ukerdamine seal lõhede vahel," sõnas Plumer, kes on Eesti nimelist mäetippu tegelikult võtnud varemgi.

"Üks mees kukkus lõhesse meil, see lõpuosa oli füüsiliselt ikkagi väga väsitav, mägi ise on ümar kuppel. Viimane 700-800 meetrit läheb natukene laugemaks, aga see tõus muudkui jätkub ja jätkub ja jõudu lihtsalt ei ole enam," kirjeldas mees mõtteid, mida mäetippu jõudes tunti.

Kokku jõudis tipuni kümme mägironijat. "Teel oli ühel tempo aeglasem ja pilved juba katsid mäge, ei jõudnud," selgitas Plumer.

"Kõige raskem oli siis, kui me tõusime alles Estonia tipu poole ja sattusime ikkagi päris hulludesse jäämurdudesse, kus me käisime ikkagi ligi viis korda luures ja otsisime läbipääsu ja arvasime, et oleme nüüd vabama marsruudi peal, aga siis jälle uus jama. Igapäevane liikumine 9-11 tundi ja siis mõtlemine, et ei tea, kas me suudame leida läbipääsu või mitte," kirjeldas mees retke raskemaid hetki.

"Siis ka see tipu osa, viimane osa oli küll 600 meetrit vertikaalis, aga see venis mõnel seal viie tunni peale, see oli väga väsitav," sõnas ta.

"Kõige ilusam on ikka see, et me ära käisime. Me oleme seda ju aasta aega planeerinud, Eesti vabariigile kingituseks teha," oli siiski Plumer matkasellide nimel tänumeelne.