Esmaspäevast saavad tallinlased Vabaduse väljakul verd loovutada

Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid ootavad linlasi verd loovutama Tallinnas Vabaduse väljakul 12. juunil kella 12−18 ning 13. juunil kell 11−17.

Rõõmsat ja pidulikku meeleolu loovad 12. juunil algusega kl 11 Politsei- ja Piirivalveorkester ning 13. juunil kl 10 Kaitseväe orkester.

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp sõnul ootab doonoritelke ees 11. töösuvi. "See arv räägib ise enda eest, et oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mis on ka doonorite poolt hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon," sõnas Lomp.

Ta lisas, et vereloovutustelgid on teinud doonorluse nähtavamaks, verekeskus on tulnud inimeste sekka. "See on väga oluline noorte jaoks, kel seni veel vereloovutuskogemus puudub, samas teeb rõõmu, et ka püsidoonorid külastavad telke meelsasti," rääkis Lomp. Vereloovutuse jaoks on oluliseks lisaväärtuseks ka riigikaitseline aspekt. "Telkide juures teevad koostööd kõik need institutsioonid, kes otseselt või kaudselt tunnevad muret ja vastutust inimeste elu ja tervise pärast," sõnas Lomp.

Ülo Lombi sõnul kätkeb hüüdlauses "Ka doonor on riigikaitsja" kogu ettevõtmise juhtmõte, et doonorlus on lihtsaim viis anda enda panus riigi julgeoleku tagamisel. "Inimesed ei vaja kaitset mitte ainult sõjas ja katastroofides, vaid samamoodi ka Eesti haiglates. Tänu doonoriverele päästetakse riigis iga päev kümneid inimelusid."

Lisaks puhkpillimuusikale aitab meeleolu üleval hoida pelikan Dona ning toimuvad toredad loosimised. Verekeskuse head sõbrad PetCity loomakliinikust on lubanud tulla tutvustama lemmikloomade doonorlust ning jagama infot koerte ja kasside veregruppidest.

Doonoritelkide tuuri avalöök oli 23. ja 24. mail Pärnus, kus kahe päevaga külastas rõõmsaid kollaseid telke 246 pärnakat, kes tegid 191 vereloovutust, esmaseid doonoreid saadi juurde 40. Pärast Tallinna jõuavad telgid Rakverre, Keilasse, Haapsallu, Paidesse, Viljandisse ja Raplasse ning telgisuvi lõppeb 13. ja 14. septembril Tartus.

Kui 11 aastat tagasi 2007. aastal loovutas telkides 1167 inimest 525 liitrit verd, siis 2016. aasta sünnipäevasuvel loovutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse, Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse ja Pärnu Haigla veretalituse doonoritelkides verd juba 3182 inimest, kes annetasid kokku üle 1430 liitri verd. Doonorite sõbralikku perre lisandus 564 esmadoonorit.