Esmaspäevast saab ID-kaardi ja passi kätte ka Kesklinna politseijaoskonnast

Kesklinna politseijaoskonna teeninduspunkt aadressil Kolde puiestee 65 on avatud tööpäeviti kell 9–17.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abrami sõnul on kõige suurem kliendikoormus PPA Tallinna teenindustes, mida külastab pea pool kõigist klientidest. „Loodame, et Kesklinna politseijaoskonna teeninduspunkt leevendab järjekordi. Kindlasti tasub aga meeles pidada, et teeninduspunktis on võimalik ainult dokumenti kätte saada ning seal ei saa esitada dokumendi taotlust ega teha muid dokumentidega seotud toiminguid,“ sõnas Abram.

Eesti kodanik saab korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja ka esmast ID-kaarti lapsele taotleda e-teenindusest. "E-teeninduses saab vaid mõne minutiga ja endale sobival ajal taotleda ID-kaarti. E-teeninduse kasutamisega kaob ära vajadus tulla eraldi teenindusse ning sellega saab säästa väärtuslikku aega," lisas Abram.

Dokumenti saab taotleda ka läbi nutitelefoni või tahvelarvutiga lehel https://etaotlus.politsei.ee. Praeguseks on e-teeninduse kaudu ID-kaardi taotluse esitanud ligi 42 000 inimest, neist üle 25 000 sel aastal.

Infot teeninduste asukohtade, lahtiolekuaegade ja järjekordade pikkuse kohta saab veebilehelt https://www.politsei.ee/et/asukohad/teenindused ning sobiva aja teeninduse külastamiseks saab broneerida aadressil https://broneering.politsei.ee/. Nõu selle kohta, kuidas dokumenti kõige mugavamalt taotleda, saab PPA infotelefonilt 612 3000, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 8–19.