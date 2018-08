Esmaspäeval muutub Tammsaare tee–Tondi tn–Rahumäe liikluskorraldus, vaata liiklusplaani!

Mustamäe – Ülemiste suunal on ristmikult läbivana tagatud kaks sõidurada ning Ülemiste - Mustamäe suunal üks sõidurada. Avatakse parempööre Tammsaare teelt Rahumäe teele ning Rahumäe teelt Tammsaare teele. Tondi tänavalt ristmikule väljasõit on suletud.

Ristmikul on keelatud kõik vasakpöörded.

Autobussiliinid nr 23 ja 61 on suunatud ümbersõidu marsruudile. Liin nr 23 on Kadaka liiklussuunal ümbersõidul Tondi tänav, Linnu tee, Nõmme tee, A.H.Tammsaare tee ja Rahumäe tee, tehes ümbersõidul peatuse Linnu teel Västriku peatuses ning Bussijaama suunal ümbersõidul marsruudil Rahumäe tee, Tervise tänav, Retke tee, Nõmme tee, Linnu tee ja Tondi tänav, tehes ümbersõidul peatused Retke teel Lastehaigla ja Retke tee peatustes ning Linnu teel Västriku peatuses. Liin nr 61 on suunatud ümbersõidule A.H.Tammsaare tee, Rahumäe tee, Tervise tänav, Elektroni tänav, Rahumäe tee ja Tervise tänav, tehes ajutise Energia peatuse Rahumäe teel peale Elektroni tänava ristmikku.

Ristmiku laiendamise projektdokumentatsiooni koostas K-projekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 16. september. Ristmik avatakse liiklusele täismahus 31. augustil 2018.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!