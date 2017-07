Esita oma kandidaat uuele sõnavabaduse auhinnale

Kuni 1. augustini saab esitada nominente uuele, Peter Greste nimelisele sõnavabaduse auhinnale.

Peter Greste on Läti päritolu Austraalia ajakirjanik, kes on töötanud CNN-s, BBC-s ja Al Jazeera-s. 2014. aastal mõisteti ta Egiptuses seitsmeks aastaks vangi, süüdistati sisejulgeolekut kahjustavate uudiste edastamises. Greste veetis vangis 400 päeva, ta vabastati Egiptuse presidendi erikäsul ja saadeti välja Austraaliasse.

Preemiale võib esitada Eesti, Läti ja Leedu ajakirjanikke, aktiviste, kirjanikke ja üleüldse kõiki, kes tegutsevad selle nimel, et sõnavabadust toetada ja hoida. Esitada võib nii isikuid, inimeste gruppe kui ka organisatsioone.

Žürii valib kolm finalisti igast riigist. Preemia saavad kolm võitjat – üks igast riigist. Võitjale antakse üle auhind ja rahaline preemia – 500 eurot. Auhindade üleandmise tseremoonia toimub Riias, 27. augustil.

Peter Greste nimelisele sõnavabaduse-auhinnale panid aluse Stockholmi majanduskool Riias ja Austraalia suursaatkonnas Eestis ja Lätis.

Selle eesmärk on toetada ja tunnustada ajakirjanike ja ühiskonnategelaste panust sõnavabadusse. Preemiat väljaandmist toetab Anne-Marie ja Gustaf Anderi Fond, Delfi on preemia meediapartner.

Žüriis on Peter Greste ise ja ka ajakirjanikud Eestist, Lätist ja Leedust.

Nominente aab esitada siin