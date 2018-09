Esirattur Rein Taaramäe liiklusest: vabandust väljenduse eest, aga rekkajuhid on enamasti täielikud mölakad

Taaramäe tõdes, et viimase paari aasta jooksul on ta üha enam hakanud kartma trenni tehes kokkupõrget teiste masinatega. "Rattaga olen regulaarselt maanteel treeninud juba 20 aastat ja mida aeg edasi, seda enam saan aru, kui habras on inimelu seal ratta seljas," tõdes ta ning tõi näited Tallinna või Tartu linnaliiklusest. "Selle asemel, et inimene rooli taga keskenduks teda ümbritsevale liiklusele, näpitakse telefoni."

Ise rääkis Taaramäe, et on sattunud Hispaanias kahte autoõnnetusse, kus mõlemal korral on tähelepanematu olnud just autojuht. Samamoodi on ta sõnul probleem ka Eesti liikluses, kus autojuhid ratturi kiirusega ei arvesta. " [Autojuhid] sõidavad mööda selleks, et kohe pärast möödasõitu parempööre teha. Ja mis siis autojuht teeb? Sõidab mulle järele ja vabandab. Seda on juba nii palju olnud! Mul on sellest juba nii kopp ees, et saadan need vennad pikalt," ütles Taaramäe.

Eestis sõites kasutab ta oma ratta küljes radarit, mis hoiatab lähenevate autode eest. "See annab vähemalt aimu, mis auto selja tagant tuleb. Sest, vabandust väljenduse eest, aga no rekkajuhid – need on enamasti täielikud mölakad. Tundub, et need on sama hullud, kui see bussijuht, kellest Jürgen Ligi avalikult rääkis," ütles Taaramäe.

