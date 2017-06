ESIMEST KORDA LAULUPEOL: Laulupidu on vaja poemüüjate jaoks ja et laulukaar ikka kasutuses oleks!

Juuli alguses saab hoo sisse juba XII noorte laulu- ja tantsupidu, mis on paljudele lastele esimeseks. Istusime maha esimest korda laulupeole suunduvate Sebastiani ja Richardiga, et kuulda poiste mõtteid tulevast peost.

Koori sattusid poisid erinevaid teid pidi, Sebastianil tekkis huvi sõprade eeskujul aga Richardi kutsus koori muusikaõpetaja Ly. Igal esmaspäeval kell 8 teeb poistekoor proovi, kuid varajane ärkamine on aga nii mõnelegi katsumuseks: "Siis kui mina tulen, siis mina tahan küll koori minna aga ma tean osasid kes ei taha" nendib Sebastian, mille peale kõrvalt tunnistab Richard: "Näiteks ma ei taha minna, sest ma ei taha nii vara üles tõusta".

Kui poistelt küsida, miks seda koos laulmist üldse vaja on, vastas Sebastian: "Kui meil laulupidu poleks siis mis kasutusel see lauluväljak oleks? Mõned laulud seal oleks aga eriti enam mitte" ja hiljem lisas "Laulupidu on hea just poemüüjatele, sest kõik tahavad osta ja siis saavad kõik eestlased teada mis laulupeol toimub".

Poiste sõnul eestlased on laulurahvas, kuna nad armastavad laulda ning selle pisiku on ka mõlemad poisid külge saanud. Mõlemad plaanivad peale laulupidu kooris jätkata ning Sebastiani sõnul jääb ta laulma kuni ta viisi peab ja ka häälemurre teda laulmast ei takista: "Siis lähen teise häälde ja kui ma enam ei jaksa, siis ma lähen ära. Muidu tahan ma käia nii kaua kuni ma koolis käin!".

Vaata videost!