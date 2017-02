Esimest korda ajaloos: miks presidendi abikaasast ei saanud SOS Lasteküla patroon?

SOS Lasteküla patrooniks saab iseseisvuse taastanud Eestis esimest korda keegi teine kui ametisoleva presidendi abikaasa. Presidendi nõuniku sõnul on tegemist presidendipaari otsusega ning selles pole hinnangut SOS Lasteküla tööle.

"SOS Lasteküla on teinud väga head tööd ja seda me hindame ja tunnustame igati. Küll aga oli presidendipaari põhimõtteline otsus, et automaatselt ei lähe kõik patroonlused üle. See pole hinnang SOS Lasteküla tööle, nad teevad tänuväärset asja," selgitas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe Delfile seda, miks ei saa presidendi abikaasast Georgi-Rene Maksimovskist sarnaselt eelkäijatele SOS Lasteküla patrooni.

Linnamäe sõnul on olukord, kus meil on naissoost president ja meesoost presidendi abikaasa uus ning seetõttu alles kujuneb välja, kas ja milliseid patroonlusi Maksimovski täitma asub.

"Hetkel täidab presidendi abikaasa neid kohustusi, mida on vaja täita. Ta on seisnud paljudel avalikel üritustel riigipea kõrval, võõrustanud külla tulnud riigipeade abikaasasid jne. Ka lähipäevil on plaanis mitmeid ametikohustusi täita," sõnas Linnamäe.

SOS Lasteküla patrooniks saab iseseisvuse taastanud Eestis esimest korda keegi teine kui ametisoleva presidendi abikaasa. Nimelt ei asu neid kohuseid täitma president Kersti Kaljulaiu abikaasa Georgi-Rene Maksimovski, vaid hoopis poliitik Siim Kallase abikaasa Kristi Kallas.

Proua Helle Meri algatatud missioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on ühtlasi ka SOS Lasteküla patroon, katkes möödunud aastal president Kersti Kaljulaiu otsuse tõttu.

Patrooniks Kristi Kallas

“SOS Lasteküla nõukogu valik langes Kristi Kallasele, sest ta on missioonitundega naine, hea abikaasa, tubli ema ja vanaema, kes on olnud Eesti ühiskonnas ühtaegu nähtav ja samas nähtamatu. Meil on palju ühiseid mõtteid ning loodame väga, et suudame ja oskame ära kasutada tema laialdast silmaringi ja väärtuslikku elukogemust ning edendada sel moel kogu Eesti ühiskonda. Pärast meie südamlikke kohtumisi ja mõttevahetusi usun ma, et temast saab järgmiseks viieks aastaks Eesti SOS Lastekülale suurepärane patroon,” ütles SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro.

1995. aastal, esimese SOS Lasteküla loomisel Keilas, sai alguse märgiline traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava aitas luua proua Helle Meri, keda seob SOS Lastekülaga tänaseni pikaajaline sõprus. Patrooni auväärset rolli on kandnud Ingrid Rüütel, Evelin Ilves ja Ieva Ilves, kes kõik kujundasid patrooni näo oma väärtushinnangute järgi ning täitsid selle rolli olulise sisuga. Eesti eeskujul viisid traditsiooni ellu ka Läti ja Leedu, kus see jätkub tänaseni.

2016. a oktoobris tegi SOS Lasteküla nõukogu värskelt ametisse valitud president Kersti Kaljulaiule ettepaneku jätkata patrooniks olemise aastatepikkust traditsiooni. President vastas ettepanekule eitavalt, viidates vaid asjaolule, et presidendi abikaasa ei võta automaatselt üle eelmise presidendi abikaasa tegevusi.

SOS Lasteküla patrooni peamiseks rolliks on erinevate ettevõtmiste algatamine ja toetamine, mille eesmärgiks on laste sotsiaalne abistamine, vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevus ning professionaalsele kasuperele toetuva peremudeli tutvustamine laiemale avalikkusele.