Esimesed Eesti darkwebi narkoärikad anti täna kohtu alla

„Ecstasy müümine ei ole midagi erakordset. Mullu leiti Eestis ecstasyt 306 korral ja kokku kuus kilogrammi. Selle konkreetse kriminaalasja muudab eripäraseks see, kuidas Kill MDMA-d müüs. Nimelt avas Kill darkwebis ehk tumeveebis narkootikumide müümiseks netipoe ja nendes avaldatud kuulutustes müüs ta MDMA-d sisaldavaid tablette, mida ta nimetas Spongebob ecstasy (Käsnakalle ecstasy). Et õiguskaitseorganite tööd raskendada ja konspireerida oma tegevust, siis toimus tema suhtlus krüpteeritud sõnumivahetust lubava programmi abil. Lisaks pidid ostjad maksma krüpteeritud valuutas ehk bitcoinides. Enda identiteedi raskendamiseks suhtles ta kliendiga inglise keeles ja ei andnud narkootikume üle käest kätte, vaid peitis aineid üle Eesti erinevatesse peidikutesse,“ sõnas Verte avakõnes.

Narkootikume müünud Marko Guske, Tanel Nool ja Kevin Kill kohtus Foto: Karin Kaljuläte

Kohtus loeti ette ka narkokuriteos süüdistatavate kohtueelses uurimises antud tunnistused. Guske antud tunnistusest selgus, et Kevin Kill müüs ecstasy tablette hinnaga 10 eurot tükk ning ainega täidetud kapsleid seitsme euro eest. Guske tunnistas, et aitas Killil narkokapsleid ette valmistada, täitis neid narkoainega. Lisaks tunnistas ta, et pärast seda peitis Kill need oma klientide jaoks peidikutesse ära.

Killi üldmenetluses täna käsitletud tõenditest selgust, et ta lubas oma klientidele kohest narkootikumide vedu üle riigi kõigest kahe tunniga. Tablettide ostjale saadeti peidikusse pandud kauba koordinaadid pärast tasumist. Osta tuli vähemalt kümme tabletti korraga ning ühe tableti hind langes vastavalt tellitud kogusele.

Lisaks selgus, et Kill müüs tumeveebis ka Austraalia krediitkaartide andmeid, kuigi selle kohta süüdistust antud kriminaalasjas polnud.

„Me oleme pidanud menetluste käigus tõdema, et noored oskavad ja suudavad internetiavarustes oskuslikult liigelda ning nende jaoks pole tumeveeb midagi eripärast. Neile on see uus reaalsus. Prokuratuur ja politsei peavad sellega arvestama ning oma uurimismeetodeid kaasajastama. Me oleme seda ka teinud. Tänane menetlus on ka signaal sellest, et kuigi tegevus on krüpteeritud ja konspireeritud, siis see karistamatuse tunne on illusioon, millele lootma ei saa jääda,“ märkis prokurör Verte.

Ta lisas, et narkootikumid on siiski füüsiline, mitte virtuaalne kaup ning seetõttu tuleb kauba üleandmine teha käest kätte või peidikute kaudu. See on ka koht, kus narkomüüjad teevad vigu, mis annab võimaluse politseil ka tumeveebis tegutsejatele jälile saada.

Karistusseadustik näeb narkootilise aine suures koguses käitlemise eest grupi poolt ette karistuseks kolme- kuni viieteistaastase vangistuse.