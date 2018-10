Esimesed autod on libeduse tõttu kraavis, aga keegi raskelt viga pole saanud

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles Delfile, et seni on tulnud teateid vaid üksikutest kergematest liiklusõnnetustest, milles inimesed pole viga saanud.

Foto: Delfi lugeja

Täna on pilves ilm ja sajuala levib üle Eesti. Sajab lörtsi ja lund, rannikualadel ja Eesti lõunaosas lörtsi ja vihma. Sadu on kohati tugev. Paljudes kohtades on jäidet ning teeolud on halvad.

Kirdetuul tugevneb 6–12, puhanguti 15, rannikul 11–16, puhanguti 20–26 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saarte rannikul ja mandri lõunapiiril kuni +5 kraadi.