Esimene linnavolinik teatas ühinemisest Savisaarega: olen valmis Savisaart valimistel toetama

Tallinna linnavolikogu liige Larissa Novožilova teatas oma toetusest Edgar Savisaarele. "Pean Edgar Savisaart Keskerakonna vaieldamatuks liidriks ja olen valmis teda toetama kõiges nendel valimistel," teatas Novožilova.

Edgar Savisaar teatas esmaspäeval, et kavatseb kohalikel valimistel Tallinnas kandideerida, aga ei täpsustanud, kas Keskerakonnas või sellega konkureerivas valimisliidus. Savisaar keeldus sellele küsimusele vastamast, spekulatsioone valimisliidust õhutas Savisaare esmaspäevane kriitika Keskerakonna kohta.

"Valimisi on aga vaja. Liiga palju on segadusi nii ühes kui ka teises majandussektori valdkondades. Näiteks prügiveoteenuste hinnad on märgatavalt kasvanud. Mõnedes Lasnamäe piirkondades 1,5-2 korda, Narvas isegi kolm korda. Ka seal on võimul Keskerakond. Valimised puhuvad õhu selgemaks ja see kulub meile kõigile ära," kirjutas Savisaar esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Nii Savisaar kui tema peamine toetaja, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom palusid valimiste asjus jaanipäevarahu ja lubasid uuel nädalal teatada, mis plaanis on.

Teisipäeval saatsid Tallinna linnavolikogu keskfraktsiooni liikmed laiali ühisavalduse, milles rõhutasid erakonna ühtsuse vajalikkust. Novožilova teade Savisaare toetamisest on märk sellest, et see ühisavaldus ei peegelda sugugi kõigi linnavolikogu keskfraktsiooni liikmete arvamusi.

Delfi info kohaselt korraldati ühisavalduse tegemine Keskerakonna tavalises vaimus, kus juhtkond luges avalduse fraktsiooni liikmetele ette ja seejärel saadeti see kõigi nimel laiali. Allkirjasid ühisavaldusele lisatud ei olnud.

Lisaks olevat tegevlinnapea Taavi Aas ähvardanud, et Savisaart toetavad linnavolinikud jäävad ilma linnaasutuste nõukogude kohtadest, mille eest makstakse teatavasti tasu.

Tootsen: kedagi ei ähvardatud

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Toivo Tootsen kinnitas, et üleeile toimunud volikogu fraktsiooni koosolekul võeti avaldus ühe Keskerakonna nimekirja toetamisest vastu ühiselt. "Avaldust tutvustati fraktsiooni liikmetele ning ühtegi märkust ega vastuväidet volinikel polnud. Kõik istungist osa võtnud keskerakondlased olid avalduse vastuvõtmise poolt ning mõistsid selle vajalikkust," kinnitas Tootsen.

Tootsen, kes ka ise fraktsiooni koosolekul viibis, lükkas ümber väite, et Taavi Aas kedagi ähvardas. "Koosolekul ise kohal viibinuna võin kinnitada, et see on täielik vale. Sellist asja kindlasti ei olnud," rõhutas Tootsen.