Erukindral Ants Laaneots: raketi väljatulistamise põhjuseks on tõenäoliselt piloodi eksitus

Laaneots ütles, et õnnetus on pigem tehnilist laadi ja tõenäoliselt vajutas piloot vale nuppu. "Reaktsiooniaeg peab olema väga kiire ja väga lihtne on viga teha," märkis ta. "Reageerima peab sekundi murdosaga, kuna kiirused sellistel lennukitel on manööverdamisel 500 kuni 600 kilomeetrit tunnis ja maksimaalselt lausa 2000 kuni 2200 kilomeetrit tunnis," ütles Laaneots Delfile.

Raketi väljatulistamine toimub kolmes etapis, kirjeldas Laaneots. Esiteks tuleb aktiveerida lõhkepea, seejärel aktiveerub automaatselt ka raketi kehandi enesehävitusmehhanism. Siis tuleb rakett välja tulistada.

"Õnnelik õnnetus," ütles Laaneots võimalikest tagajärgedest rääkides. "Kui rakett oleks kukunud majale või asulasse, siis oleksid tagajärjed võinud olla halvad. Õnneks tundub, et rakett kukkus inimtühja kohta."