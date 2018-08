ERSP asutajaliige Eve Pärnaste: EKRE on ainuke partei Eestis, mis seisab rahvusluse eest

"EKRE on ainuke erakond Eestis, mis kannab endas ERSP väärtuseid," möönis ühiskonnategelane ja poliitik Eve Pärnaste.

ERSP üks asutajatest Eve Pärnaste teatas täna, et liitub EKRE-ga. Pärnaste sõnul on mõte EKRE-ga liituda tema peas mõlkunud juba tükimat aega, kuid isegi EKRE liikmed ei olnud Pärnitsa plaanist teadlikud. „23. august tundus selleks sobiv päev olevat,” sõnas ta.

Pärnaste oli aastatel 2013 kuni 2016 ka Reformierakonna liige. „Minu jaoks oli viimane piisk karikas Reformierakonna korraldatud jant 2016. aasta presidendivalimistel,” selgitas Pärnaste Reformierakonnast lahkumist. „Minu jaoks muutus partei sisekliima suuresti juba siis, kui Andrus Ansip esimehe kohalt lahkus. Siis tuli peale uus ja noor rahvas, keda ma ei tundnud.”

Pärnaste enda sõnul ei ole tal poliitikasse naastes suuri ambitsioone. „Hakkan erakonna tööst osa võtma ja tegelen asjadega, mis on minu arvates olulised,” ütles ta. „Eeskätt on oluline rahvusluse küsimus. Rahvuslus on juba pikemat aega põlu all.”