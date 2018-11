ERSO direktor toetab Neeme Järvit: Eesti Kontsert andku Estonia saal meile. Sarnane on olukord ka mujal riikides

Järvi ütles, et Eesti Kontserdi tegevus Estonia kontserdisaalis segab ERSO tegevust ja oleks hea, kui saaks kuidagi Eesti Kontserdi Estonia majast välja, et ERSO saaks kontserdisaali omale.

Järvi seletas, et kogu Estonia maja kuulub Estonia teatrile. Kontserdimaja poolel tegutseb Eesti Kontsert ja ERSO peab omakorda kuidagi Eesti Kontserdi armust majas tegutsema. Saalis saab proovi teha kella 10-14 päevasel ajal, peale seda tuleb saal vabastada teiste jaoks, olgu see siis Hortus Musicus või Eesti Rahvusmeeskoor. Samuti kahtles ta selles, kas Eesti Kontsert selle praegusel kujul on üldse vajalik.

Hallik kommenteeris, et Järvi arvamus võttis sisuliselt kokku mitmed teemad, mis on muusikaringkondade aruteludes juba aastaid keerelnud. "Kirjeldatud variant, kus orkester on ka kontserdimaja administreeriv üksus, on kasutusel väga paljudes riikides ja linnades," selgitas Hallik. Meile lähemate näidetena tõi ta Berliini, Stockholmi ja Riia.

"Kuni uue kontserdimaja plaanide teostumiseni, mille ehitamine Tallinnasse pikemas plaanis on vältimatu, peab pidevalt tegelema ka praeguse olukorra parandamisega," lisas Hallik. Järvi nentis, et Tallinnas sobib ERSO-le muusika esitamiseks vaid üks kontserdisaal Estonias, vaja oleks juurde veel ühte suuremat ja korraliku akustikaga saali.

"Midagi ei saa teha üleöö, aga ajal kui nagunii üht- või teistpidi muudatused on ees ootamas, on hea suuremat pilti vaadata ja võimalused läbi arutada," teatas Hallik.