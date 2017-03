ERRi uue juhi valimiste esimeses voorus sai enim hääli Erik Roose

Rahvusringhäälingu juhivalimised jätkuvad juba neljapäeval, ent valikuni võidakse jõuda alles järgmisel nädalal.

Uue juhatuse esimehe valimistel on kaks vooru, millest esimene on juba läbitud. Ringhäälingunõukogu otsustas sõelale jätta kolm kandidaati: Erik Roose, Mart Luik ja Allar Tankler.

Esimeses voorus võis iga nõukogu liige hääletada kolme inimese poolt, andes lemmikule kolm punkti, järgmisele kaks punkti ja kolmandale ühe punkti. Delfile teadaolevalt sai esimeses voorus kõige rohkem punkte Erik Roose (18), järgnevalt Mart Luik (13) ja kolmandana Allar Tankler (11).

Valimiste teise vooru jaoks on nõukogu planeerinud kaks erakorralist koosolekut. Neljapäeval, 9. märtsil koguneb koosolek intervjuudeks kandidaatidega. 15. märtsil koguneb koosolek kandidaatidest kõige tugevamat valima.

Valimisi võib veidi keerulisemaks teha tõsiasi, et üks kandidaatidest - Mart Luik - on ühtlasi ringhäälingunõukogu liige. Sellegipoolest peab valitav juht saama 2/3 nõukogu täiskoosseisu häältest. Kuna Luik ei tohi hääletustel osaleda, peab võitja poolt hääletama ikkagi 7 inimest ning tema vastu võib olla vaid 2. Luik ei saa nõukogu liikmena osaleda ka aruteludel. "See tähendab seda, et Mart Luik ei osale kummalgi erakorralisel koosolekul," selgitab nõukogu esimees Agu Uudelepp. "Ja ka siis, kui oli dokumentide esitamise aeg, siis oli Mart Luige kontakt nõukogu meililistist välja võetud, et ta ei näeks oma konkurentide dokumente."

Mart Luik on olnud TV3 tegevdirektor, Ajakirjade Kirjastuse juhatuse esimees ja ajalehe Postimees vastutav väljaandja. Lühiajaliselt oli ta 2014. aastal ka Postimehe peatoimetaja.

Erik Roose oli aastatel 1998-2012 ajalehe Postimees peadirektor, enne seda kaks aastat ka Eesti Ekspressi peadirektor.

Allar Tankler oli aastatel 2013-2016 Eesti Ekspressi peatoimetaja. Enne seda oli ta kaheksa aastat kommunikatsiooniettevõtte Corpore partner.