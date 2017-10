ERRi sisepinged on tekitanud "Aktuaalse kaamera" toimetuse erakorralised koosolekud

Anvar Samost ja Erik Roose Ekspress Meedia

Viimase nädalaga on palju küsimusi tekitanud probleemid ERRis. Uudisteankur Kadri Hinrikuse koondamine tekitas pahameeletormi tema kolleegide seas ja peagi selgus, et uute struktuurimuudatustega on probleeme tekkinud rohkemgi. Tänaseks on Delfile teadaolevalt jõutud olukorda, kus "Aktuaalse kaamera" toimetuses on hakatud igapäevaselt tegema erakorralisi koosolekuid.