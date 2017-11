ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann rahvusringhäälingu sisekriisist: töörahu on taastunud!

Ekspress Meedia

Üle kuu on möödas sellest, kui lahvatas skandaal "AK" töötajate ja ERRi uute juhtide ümber. Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann ütleb, et probleemid on praeguseks ületatud ning kogu see skandaal on õppejuhis, et teada, mis vigu edaspidi vältida.