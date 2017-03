ERRi nõukogu esimees kirjas kolleegidele: uus juht ei tule jõuga ümmargust pulka kandilisse auku toppima

Eesti rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu valis eile õhtul kolme juhikandidaadi seast uueks juhatuse esimeheks Postimehe endise juhi Erik Roose. ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp saatis Roose valimise järel ERRi töötajatele kirja, milles tänas ka neid, kes oma arvamust avaldasid.

Avaldame Uudelepa kirja täismahus:

"Kõigepealt, suur tänu igaühele, kes panustas juhatuse esimehe valimisse. Tänu meie ajakirjanike heale tööle oli igaühel võimalik aru saada, kes on need inimesed, kes pürgivad Eesti suurima, mõjukaima ja usaldusväärsema meediaorganisatsiooni juhiks. Eriti tänulik olen kõigile, kes ka isiklikult ühendust võtsid ja oma arvamuse argumenteeritult teatavaks tegid. Vähemalt minul tegi see otsustamise lihtsamaks.

Ehk lühidalt: aega võttis, aga asja sai. Uus juht on valitud.

Nõukogu enamik eelistas sellele ametikohale Erik Rooset. Otsustavaks said tema põhjalikult läbitöötatud visioon, pikk kogemus meediaorganisatsiooni juhtimisel ja suutlikkus luua inimestele häid töötingimusi koos hea õhkkonnaga. Temaga varem koos töötanud inimesed kinnitavad, et tegemist on suurepärase meeskonnamängijaga. See on omadus, mida ERR-i juht hädasti vajab.

Nõukogu soovib uuele juhatuse esimehele edu ameti ülevõtmiseks valmistumisel, juhatuse koosseisu väljapakkumisel ja organisatsioonile omaseks saamisel. Kogu see konkurss ja vahel lausa suureks paisunud avalik tähelepanu on andnud selguse, et uus juht tuleb meeskonda väärtustades looma ja arendama, mitte jõuga ümmargust pulka kandilisse auku toppima. Ja see ongi lõppude lõpuks kõige tähtsam – et ERR oleks Eesti usaldusväärseim ja professionaalseim meediaorganisatsioon, kus inimestel silm särab ja on tore töötada."