ERRi juhiks pürgimist on kinnitanud mitu tippjuhti

ERR-i juhiks kandideerivad Allar Tankler, Mart Luik, Ain Saarna ja Erik Roose. Foto: kollaaž

Täna on viimane päev, et esitada avaldus Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimehe kohale kandideerimiseks. Oma kandideerimist on kinnitanud endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Lihatööstuse juht ja ERRi nõukogu liige Mart Luik, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler ja ka Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna.