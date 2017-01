ERRi juhikandidaatide nimekirja võib lisanduda endine suhtekorraldaja ja Eesti Ekspressi peatoimetaja

ERRi juhikandidaatide auväärsesse nimekirja on tõenäoliselt lisandumas hetkel Luksemburgis resideeruv endine suhtekorraldaja ja Ekspressi peatoimetaja Allar Tankler.

ERR kuulutas eile välja konkursi ERR-i uue juhi leidmiseks. Võimalike kandidaatidena on nimetatud EAS-i endist juhti Hanno Tombergi, Postimehe endine juhatuse esimeest Erik Rooset, Starmani juhatuse liiget Aivo Adamsoni ja mitmeid teisi. Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene teatas eile, et tema ei kandideeri.

Kuluaarides on mainitud ühe võimaliku juhikandidaadina ka endist Eesti Ekspressi peatoimetajat ja suhtekorraldajat, hetkel Luksemburgis elavat Allar Tanklerit.

Delfi küsimusele võimaliku kandideerimise kohta Tankler kindlalt jaatavat vastust ei andnud, kuid ütles, et plaanib end kindlasti kurssi viia ERR-i nõukogu liikmete nägemusega selle kohta, mida nad uuelt juhtkonnalt ootavad. Delfi ja Eesti Päevalehe andmetel on Tankleri huvist ameti vastu räägitud juba pikemat aega.

"Ma elan ja töötan täna Luksemburgis. Aga kahtlemata on ERR Eestis kõige suurem, ja ka kõige suurema tulevikupotentsiaaliga, ning samas ka kõige suuremaid ootusi enda õlgadel kandev meediaorganisatsioon. Nii et ma kindlasti viin end kurssi Ringhäälingunõukogu liikmete nägemusega uuele juhtkonnale seatavate eesmärkide osas, ja teen otsuse vastavalt sellele, kuidas need haakuvad minu ideede ja oskustega," sõnas Tankler Delfile.

Tankler kolis Eestist Luksemburgi 2015. aasta lõpus perekondlikel põhjustel. Toona kirjutas ta sotsiaalmeedias, et kuna tema juristist abikaasa sai uue töökoha Luksemburgi, tuleb ka temal jaanuaris koos perega sinna kolida. "Seetõttu pean loobuma ka oma kohustustest Eesti Ekspressi peatoimetajana," kirjutas Tankler.

Tomberg ei kommenteeri

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et ERR-i juhi koha vastu tunneb huvi näiteks endine EAS-i juht Hanno Tomberg, kes enne seda töötas ERR-i juhatuse liikmena. Samuti võib kandideerida Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose, kes on käinud nõukogu liikmetega kohtumas. Juba mitu aastat on selle ametiposti puhul räägitud ka kultuuriministeeriumi kantslerist Paavo Nõgesest. Samuti on kuluaarides kõlanud ERR-i nõukogu liikme ja praeguse ühistu Eesti Lihatööstus juhatuse liikme Mart Luige nimi. Kandideerima oodatakse ka Starmani juhatuse liiget Aivo Adamsoni ja Telia Soome üksuse juhi kohalt lahkunud Valdur Laidi. Laidi puhul kinnitati Eesti Päevalehele, et tema ilmselt siiski ei kandideeri.

„Vara öelda, konkurssi pole veel väljagi kuulutatud,” kommenteeris Hanno Tomberg EPL-ile võimalikku kandideerimist. Eile ehk konkursi väljakuulutamise päeval ütles Tomberg Delfile samamoodi, et vastata küsimusele on veel vara.

ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp ei soovinud nimede üle spekuleerida, viidates sellele, et konkurssi pole veel väljagi kuulutatud, kuid kinnitas, et nimed, mis jõuavad kandideerimise teise vooru, tehakse avalikuks.

„Kandideerimisavalduse esitamiseks on aega üks kuu, mis tähendab, et veebruaris toimuval nõukogu istungil teeme juba esimese kvalifikatsiooniringi, kus vaatame, kes vastab konkursi tingimustele ja kellega pole mõtet enam edasi toimetada,” märkis Uudelepp.

Uudelepp, kelle ametiaeg nõukogu esimehena saab läbi kevadel, kinnitas, et igal juhul peab ERR-i uus juht selleks ajaks valitud saama. „Hea meelega teeks selle otsuse ära juba märtsi lõpus või aprilli alguses, sest kui mingisugusel põhjusel peaks konkurss ebaõnnestuma, jääks meil ajapuhver lisakonkursi tegemiseks,” selgitas Uudelepp. Ta ütles, et 31. mail on praeguse juhi Margus Allikmaa viimane tööpäev ja 1. juunil peab uus juht ametis olema. „Aga me soovime, et uus juht saaks paika varem, et tal jääks aega ameti ülevõtmiseks. Pole normaalne, et uus juht saab oma valituks osutumisest teada 31. mail ning juba järgmisel päeval peab ta hakkama toimetama 665 täistöökoha ja 37 miljoni euro suuruse eelarvega asutuses.”

Muidugi on küsimus, kas nõukogu suudab otsuse langetada, kui viimasesse vooru jõuab kaks võrdselt tugevat kandidaati. Nimelt peab ametisse nimetamise poolt olema kümnest nõukogu liikmest seitse. Ja mitte kohalolnutest, vaid nimetatud nõukogu liikmetest. Uudelepp oli optimistlik ja arvas, et probleemi ei teki. „Otsustusprotsess on tehtud selliseks, et kahese vastasseisu puhul on nõukogu liikmetel aega järele mõelda. Ka on praegune nõukogu hästi konstruktiivne ja ilmselgelt ollakse väljas ERR-i eest,” kinnitas Uudelepp.