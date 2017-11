ERRi juhatus hakkab tellima uuringuid ja analüüse, millele tuginedes võidakse muuta ringhäälingu seadust

Eelmise aasta juunis avaldas riigikontroll Eesti Rahvusringhäälingu juhtimist ja rahastamist käsitlenud auditi, milles selgus, et ERRi rahastamismudel tekitab ebastabiilsust ega toeta toimetuslikku sõltumatust.

Selle aasta juunist ERRi juhtima asunud Erik Roose teatas 19. septembril ringhäälingu nõukogule, et juhatus alustab auditis väljatoodud probleemide lahenduste leidmiseks vajalike uuringute või analüüside tellimist.

Kusjuures analüüsi tulemust kasutatakse ühe sisendina võimalikule Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise ettepanekule.

Auditist tuli veel näiteks välja, et suurendada tuleks ringhäälingu nõukogu valimise läbipaistvust ja tasakaalustatust. Hetkel koosneb nõukogu kümnest liikmest, kellest kuus on riigikogu fraktsioonide esindajad ja neli valdkonna tunnustatud asjatundjat.

Just seda tähelepanekut silmaspidades soovitabki riigikontroll ringhäälinguseadust muuta, sest nõukogu valimine sellisel kujul võib muuta keeruliseks tasakaalustatuse, kui Riigikogus on üle või alla nelja fraktsiooni.

ERRi kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusiku sõnul ei ole lubatud auditeid ega analüüse veel tellitud. "Hetkel on koostamisel järgmise aasta eelarve ning selle juures jälgitakse, et oleks vahendeid ka edasiste uuringute jaoks," teatas Kuusik.

Et värskelt on käimas hiljaaegu kinnitatud ERRi uue struktuuri elluviimisfaas, lähtutakse Kuusiku sõnul muudatuste ellu viimises audititest ja uuringutest ning lisaks tulevastele uuringutele arvestatakse ka ERRi siseaudiitori analüüsidega.

"Ehk siis - tegutseme muutusi läbi viies faktipõhiselt, uuringutele tuginedes ja seetõttu on audititel-analüüsidel väga kaalukas roll," sedastas Kuusik. "Hoolitseme selle eest, et ERRis toimuvate muudatuste vajadus oleks faktiliselt kontrollitud ja läbipaistev ning sisendid selleks oleksid analüütikapõhised."

Kuusiku sõnul tegeletakse juba praegu aktiivselt auditis välja toodud punktiga, mis puudutab ERRi IT-valdkonna ebakorrapärast juhtimist ja haldamist. "Rahvusringhääling peaks rohkem tähelepanu pöörama IT-süsteemide arendamisele ja nende toimepidevuse tagamisele," soovitas riigikontroll toona.

Riigikontrolli soovitused ERRi juhatusele, et arengukava muutuks riigieelarvest raha taotlemise ja eelarve koostamise aluseks ning võimaldaks raha kasutamist hinnata

■ koostada arengukava ja eelarve omavahel võrreldavalt nii, et oleks selge, milliseid ülesandeid soovitakse täita ja arendustegevusi ette võtta ning kui palju need maksma lähevad,

samuti mis ajaks need tuleb ellu viia;

■ tagada arengukava ja eelarve täitmisest aruandmine selliselt, et oleks võimalik hinnata, kas eelarvestrateegia perioodiks on ette nähtud piisavalt raha.