ERR ühendab spordi- ja uudistetoimetuse, uut juhti hakatakse otsima konkursiga

Praegu kuulub ERRi uudistetoimetusse kolm osakonda: tele-, portaali-, ja raadiotoimetus. Uue struktuuri järgi lisandub oktoobrist nende kõrvale ka sporditoimetus, mis seni on omaette figureerinud.

Samas ei tähenda ühinemine Roose sõnul seda, et osakonnad hakkaksid segunema. Hoopis on eesmärgiks luua üks uudiskriteeriumeid käsitlev toimetus, keda juhib üks persoon. "Ei ole nii, et saadame veebiuudiste toimetaja jõuga Aktuaalse Kaamera ankruks," märgib Roose.

"Praegu on nii, et kui Aktuaalne Kaamera lõpetab, siis peale seda ilmub täiesti uus spordi osa, millest AK midagi ei tea. On ka selge, et juba täna kasutavad sport ja uudised sama tehnikat. Uue korra järgi ei oleks ka loome poolelt dubleerimist," selgitab Roose.

Esialgu ei tähenda toimetuste ühinemine kellelegi ametikaotust, vaid uue koha loomist, mis hakkab juhtima ühinenud toimetust. Samas ei välista Roose, et ametikohustuste ümberjaotamisest võib tulevikus kuskilt mingi sääst tekkida.

Nelja osakonna toimetused on Roose sõnul piisavalt suured, et ka neile on eraldi juhti vaja. Seega sinna jäävad esialgu praegused juhid.

Ühinenud toimetuse juhataja kohale kuulutatakse Roose sõnul avalik konkurss välja lähipäevil.

Praegu juhib ERRi uudistetoimetust Urmet Kook. Juhataja asetäitja raadiouudistes on Indrek Kiisler ja portaali juhib Anvar Samost. Sporditoimetuse juhatajaks on Rivo Saarna. Uue korra järgi tekib neile neljale otsene ülemus.