ERR tahab ehitada moodsa maja: vaja on 40 miljonit, projekteerimine peaks algama juba tuleval aastal

Eilsel ERRi nõukogu koosolekul võeti üksmeelselt vastu ringhäälingu arengukava järgmiseks neljaks aastaks. Nõukogu esimehe Rein Veidemanni sõnul on järgmise nelja aasta põhiliseks prioriteediks telekompleksi rajamine.

"Põhiline prioriteet saab olema uus telekompleksi rajamine raadiomaja ja uudistemaja vahele jäävale alale," ütles Veidemann Delfile.

Rahastuse saamise nimel teeb ERRi juhatus Veidemanni sõnul praegu kõvasti tööd. "Me (nõukogu) teame seda. On ka raporteeritud, et kultuuriministeerium ja rahandusministeerium on sellega tegelenud," ütles Veidemann.

Samas on Veidemanni sõnul arengukavas arvestatud ka kehvema stsenaariumiga, kui valitsuselt ei peaks toetust saama. "Siis on esitatud prognoos, mis juhtuma hakkab, kui asjad ei saa piisavalt katet. Siis jäävad need realiseerimata, tegemata," ütles ta.Vabaerakondlasest nõukogu liikme Krista Aru sõnul peaksid kava järgi projekteerimistööd järgmisel aastal algama, kuid läbirääkimised läbi kultuuriministeeriumi valitsuselt rahastuse saamiseks veel alles käivad. Kahe aasta projekteerimistöödeks on tema sõnul arvestatud 1,4 miljoni euroga.

Loe veel

Aru sõnul on arengukavas ka märgitud telekompleksi kogumaksumus suurusjärgus 40 miljonit eurot nelja aasta peale.Arengukava võeti Veidemanni sõnul vastu ühehäälselt. "Mingeid küsitavusi ja probleeme ei tekkinud ja ei leidnud, mõned tehnilised vormistustehnilised ettepanekud tehti ja selle alusel see vastu võeti."