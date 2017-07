ERR: olümpiamängude otseülekandeta jääb kümned tuhandeid leibkondi, aga teha pole midagi

Kanal 2 ja TV3 lahkuvad vabalevist. Kanal 2 omanikfirma Eesti Meedia omandas 2018. aasta Pyeongchangi ja 2020. aasta Tokyo suveolümpia näitamise õigused, olümpiat lubati näidata Kanal 2 ja Postimehe vahendusel.

Üheks tingimuseks oli, et olümpiamängusid peab olema võimalik näha vabalevist. Peale Kanal 2 kadumist vabalevist jäävad paljud inimesed ilma võimalusest tasuta olümpiat vaadata, aga teha pole midagi. Varem olümpiamänge näidanud ERR ei kavatse hakata võitlema olümpiamängude endale saamise eest, teatas ETV sporditoimetuse juhi Rivo Saarna.

"Eesti Meedia otsus viia oma telekanalid vabalevist ära tähendab, et olümpiamängude teleülekanded ei ole enam kõigile kättesaadavad ning mängude nägemiseks tuleb täna vabalevis televiisorit vaatavatel inimestel sõlmida täiendav leping ning hakata maksma operaatorile tasu. Kokkuvõttes jätab see otsus olümpiamängude otseülekandeta kümned tuhandeid leibkondi," teatas Saarna.

"Formaalselt saab ülekande õiguste lepingus sisalduvat vabalevi nõuet tõlgendada nii, et kuna üle 90 protsendi Eesti rahvastikust saab olümpiamänge vaadata minimaalse tasu eest ning Eesti Meedia telekanalid on n-ö põhipaketi osa, on see lähedane vabalevi kriteeriumiga. Selline tõlgendus sobib mõlemale poolele. Discovery jaoks on eelkõige oluline oma ärimudeli realiseerimine ning Eesti Meedialt õiguste eest saadav tasu," lisas Saarna.

Ta teatas, et ülaltooduga seoses ei ole Eesti Rahvusringhäälingul kavas täiendavaid samme astuda.