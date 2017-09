ERR-i suurtoimetuste juhtideks saavad Karmel Killandi, Anvar Samost ja Peep Kala

Eesti Rahvusringhäälingu elamussaadete toimetuse juhiks saab Karmel Killandi, uudiste- ja sporditoimetust hakka juhtima Anvar Samost ning päevakajaliste saadete toimetuse eesotsa asub Peep Kala.

Uute peatoimetajate valimise vajadus tulenes ERR-i struktuurireformist, millega moodustati kolm sisuloome üksust, mis koondavad enda alla seni kümne erineva toimetuse vahel jaotunud tegevused ja kompetentsid. ERR-i juhatuse liikme Urmas Oru sõnul oli kandidaatide valik väga mitmekesine ja kõrgetasemeline. "Teeb heameelt, et peatoimetajateks pürgijate hulgas oli palju pikaajalise meediakogemusega inimesi nii ERR-i enda ridadest kui ka väljastpoolt," kommenteeris Oru, lisades, et valiku tegi see küll raskemaks, ent sellevõrra ka otsuse kvaliteedi kindlamaks.

Elamussaadete peatoimetajaks valitud Karmel Killandi on ETV toimetaja, produtsent ja saatejuht, kelle toel jõuavad eetrisse "Ringvaade", mitmed suurürituste ülekanded ja erisaated. "Karmelil on tohutult positiivset energiat, mida toetab mitmekülgne teletöö kogemus. Ta tunneb väga hästi ERR-i "köögipoolt" ja on "kodus" Eesti kultuuri- ja meelelahutusvaldkonnas," tõi Oru välja valiku peamised argumendid.

Uudiste- ja sporditoimetuse juhi kohale asuv Anvar Samost on hetkel ERR-i veebiuudiste peatoimetaja, varasemalt ajalehe Postimees vastutav peatoimetaja ning uudisteagentuuri BNS juht. Urmas Oru sõnul on Samosti kogemusele Eesti uudistemaastikul raske, kui mitte võimatu, võrdväärset leida. "Anvaril on väga selge nägemus ERR-i tele-, raadio- ja veebiuudiste arendamisest ning see oli meie otsuse langetamisel peamiseks aluseks," ütles Oru.

Päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala on töötanud nii ajakirjaniku, uudistejuhi kui ka tegev- ja peatoimetaja ametikohtadel. Kala on juhtinud meediaettevõtteid (AS Ühinenud Ajalehed, AS Postimees Grupp) ning samal ajal aktiivselt osalenud ka ajakirjandusliku sisu planeerimises ja analüüsimises. "Peebul on väga hea ajakirjanduslik tunnetus ja nagu ka teiste uute peatoimetajate puhul rõhutatud – muljetavaldav kogemustepagas. Tema liitumine ERR-i meeskonnaga annab publitsistika valdkonnale kindlasti lisaimpulsi," märkis Oru.

Uued peatoimetajad valiti avalikul konkursil ning nad asuvad ametikohustusi täitma alates 1. oktoobrist.