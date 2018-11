ERR-i nõukogu soovib järgmisel istungil kohtuda ETV+'i uue juhiga, arutusele tuleb ka tema kodakondsuse küsimus

ERR-i nõukogu liige, Reformierakonda kuuluv Heidy Purga ütles pärast tänast nõukogu istungit Delfile, et ringhäälingunõukogu liikmetel on kindel huvi ETV+'i uue peatoimetajaga kohtuda ja see lisatakse järgmise istungi päevakorra üheks punktiks, arutusele tuleb ka Taklaja kodakondsuse küsimus.

"Ühtlasi saame ETV+'i uue peatoimetajaga kohtudes küsida ka ERR-i juhatuse seisukohta uue peatoimetaja ametissemääramisel. Kindlasti pakub see küsimus huvi mitmetele ringhäälingunõukogu liikmetele," rääkis Purga.

Taklaja kodakondsuse küsimus on Purga sõnul kindlasti terav ja ERR-i nõukogu soovib kuulata ära kõik argumendid.

Taklaja on põhjendanud Vene kodakondsuse säilitamist sellega, et kuigi ta elab Eestis ja on Eesti kodanikuga abielus, jäi ülejäänud perekond Venemaale ja seega on Vene kodakondsus talle kasulik.