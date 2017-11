ERR-i nõukogu lahkab ringhäälingu sisekriisi ja töötajate etteheiteid

Seoses segaste aegadega ERR-is ja ennekõike "Aktuaalses kaameras" saatis 12 töötajat nõukogule kirja, mida täna ka arutama hakatakse.

Delfi kajastas oktoobri teises pooles, et uudisteankur Kadri Hinrikuse koondamine tekitas pahameeletormi tema kolleegide seas ja peagi selgus, et uute struktuurimuudatustega on probleeme tekkinud rohkemgi. "Aktuaalse kaamera" toimetuses hakati tegema ka igapäevaseid erakorralisi koosolekuid.

Täna arutab nõukogu kirja sisu ja probleeme. Nõukogusse kuuluvad: Rein Veidemann, Agu Uudelepp, Krista Aru, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Paavo Nõgene, Heidy Purga, Kalvi Kõva, Viktoria Ladõnskaja, Martin Helme ja Marika Tuus-Laul.

Loe veel

Kirja vahendas Eesti Ekspress 1. novembril.

AK TÖÖTAJATE KAEBUS ERRI NÕUKOGULE

Lp. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees ning liikmed.

Meid ajendab Teie poole pöörduma sügav mure Rahvusringhäälingule, eeskätt selle uudistetoimetusele ning 61-aastase ajalooga Aktuaalsele Kaamerale tehtud mainekahju pärast. Oleme sunnitud kirjutama, et Teieni ei jõuaks ühepoolne, tasakaalustamata või väärinfo arengute kohta meie toimetuse töös.

On alatu ja alusetu laim, et uudistetoimetus tervikuna või selle töötajad seisavad vastu muutustele. Me pole seda kunagi teinud ega tee ka praegu. Me püüame igapäevaselt anda endast parima, et eetrisse jõuaks usaldusväärseim, informatiivseim, tasakaalustatuim ning vaadatuim uudistesaade. Me oleme parema tulemuse nimel valmis muutuma ja arenema, koostööd tegema, aga me vajame selleks selgeid otsuseid ja suunanäitamist juhtidelt. Me vajame selleks suhtlust. Me ei ole seda oma uutelt juhtidelt saanud.

Nii AK-le kui ka ERR-ile tervikuna on viimasel nädalal toimunud arengud organisatsiooni sees, juhtimisvead, olematu kommunikatsioon ning meediakajastus jätnud väga musta pleki. Kes vastutab? Kes peseb puhtaks meie maine? Kes taastab normaalse töökliima? Milliste konkreetsete sammudega seda teha kavatsetakse? Meie senised küsimused juhtidele selles osas on jäänud paraku selge vastuseta, sestap pöördumegi abipalvega teie kui Eesti Rahvusringhäälingu kõrgeima juhtimisorgani poole.

Oleme valmis isiklikult kohtuma täiendavateks selgitusteks.

Parimat soovides,

Monika Tamla-Kelder, Anne Raiste, Tiina Jaakson, Siiri Ottender-Paasma, Maiken Hass, Mare Taimre, Verner Vilgas, Kristiina Mõttus, Silvia Sool, Marju Kaasik, Liivia Innos ja Priit Rajalo