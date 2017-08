ERR-i nõukogu ei pea jalgpalliülekannete toetust ohuks sõltumatusele

Täna andis rahvusringhäälingu nõukogu oma toetuse ETV ja jalgpalliliidu ühisprojektile Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja kahe valikturniiri teleüleanne ostmiseks.

ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ERR-i sõltumatust jalgpalliliidu sihtotstarbelise toetusega ohtu ei seata, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ei mingil juhul. Küsimused said kõik ammendava vastuse. 20. juulil antud luba sihtotstarbelise projektitoetuse sõlmimiseks jalgpalliliiduga pädeb juriidiliselt täielikult. Rahvusringhääling säilitab oma sõltumatuse. Mitte mingisugust probleemi sellest rahvusringhäälingu nõukogu silmis polnud," kinnitas Veidemann.

AS Eesti Meedia teatas aga, et vaidlustab ETV ühisprojekti jalgpalliliiduga konkurentsiametis ja kohtus.

Krista Aru: see on meie kõigi huvides, et jalgpalli vabalevis näidataks

ERR-i nõukogu liige Krista Aru, kes pidas arusaamatuks, et nõukogu liikmena tehingust esmalt meedia vahendusel kuulis, pidas samuti toetuslepingut mõistlikuks. "Asi oli selles, et eelmisel koosolekul, kust mina puudusin, arutati seda nõukoguga," põhjendas ta esialgset arusaamatust Delfile.

Leping oli tema sõnul adekvaatne ja midagi kahtlast seal ei paistnud. "Eks see ole meie kõigi huvides, et jalgpalli vabalevis näidataks," mõistis ta jalgpalliliidu soovi nii suure toetuse maksmiseks.

Jalgpalliliit toetab järgmise viie aasta jooksul rahvusringhäälingut sihtotstarbelise toetusega summas kuni 950 000 eurot, mille abil omandas ERR Euroopa rahvuskoondiste tippjalgpalli teleõigused kahe MM-turniiri vahelisel perioodil.

Tervikpaketi omandamine läks ERR-ile maksma üle miljoni euro, täpne summa on konfidentsiaalne. ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul kogu summa ilmselt käiku ei lähe.