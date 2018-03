ERR-i juhatuse esimees Erik Roose: uue telemaja ehitamiseks on võimalusi ka siis, kui riigieelarves selleks lähiaastatel raha ei leita

Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose leiab, et kuigi valitsus lähiaastatel uue telemaja ehitust ei rahasta, võiks hoone ehitada laenu abil.

ERR-i juhatus on asutuse arengukavas näinud ette uue telemaja ehitamise, mis läheks maksma 40 miljonit eurot. Eilses intervjuus Delfile ütles aga peaminister Jüri Ratas, et lähiaastatel seda raha riigieelarves ei ole. Roose sõnul oleks sellisel juhul alternatiiviks võtta ehitamiseks laenu.

Roose meelest oleks laenuraha kasutamine protsentide maksmisest tulenevale lisakulule vaatamata siiski mõistlik, sest praeguse telekompleksi ülalpidamisele kulub mõttetult suur summa. "Erasektorist tulnuna julgen ma öelda, et ka protsentide maksmiseks minev summa on hästi kulutatud raha," ütles Roose Delfile. "Et ERR saaks laenu võtta, tuleks aga muuta ERR-i rahastusmudel piisavalt stabiilseks," seletas ta.

Kuigi lähiaastatel uue telemaja ehitamist valitsus ei toeta, andis peaminister Ratas mõista, et projekteerimistöödega võiks siiski alustada. Roose arvates ei ole aga uue hoone projekteerimine enne raha eraldamise otsust mõttekas. "Kui projetki valmimise ja hoone ehitamise alguse vahele jääb mitu aastat, siis pole mõtet projekteerima hakata. Teletehnika areneb praegu väga kiiresti, aga seetõttu vananeb kiiresti ka projekt," leidis Roose. Kõna alla võib tema sõnul tulla vaid hoone vundamendi prokjekteerimiseks vajalike uuringute tegemine.

Paberile jäigi eelmine ERR-i uue Tallinnasse Tuisu tänavale planeeritud hoone projekt. Roose soovib sellist olukorda vältida. "Kindlasti ei tahaks mina juhatuses võtta seda vastutust, et teeme projekti ära ja pärast kui poliitikud raha ei leia, siis juhatus jääb selles süüdi," oli Roose seisukoht.

Peamisi põhjuseid, mis uue telemaja ehitamise kasuks räägivad, on ERR-i peadirektori Erik Roose sõnul kaks: olemasolevad hooned on liiga suured ja nende remontimine läheks 30 kuni 50 protsenti kallimaks kui uue hoone ehitamine. "See on puhas matemaatika," ütles Roose Delfile antud usutluses. "Võime ju vanast Škodast Mercedese ehitada, aga mida see maksma läheb?" küsis ta retooriliselt.

Roose sõnul on praegune telekompleks täiesti amortiseerunud, osa hoones kasutatavatest seadmete tehnoloogilised lahendused on 1950.-1960. aastate Saksa DV-st ja kohati tuleohtlikud. "Pommiauk," ütleb Roose praeguse telemaja kohta.

Uue telemaja maht on 40 protsenti väiksem kui olemasolev. Kokkuhoid tuleks kasutuseta olevate aga kütet nõudvate ruumide arvel, samuti vajab vähem ruumi uude hoonesse planeeritav kaasaegne tehnika. Praeguseid hooneid ei ole võimalik muuta sama energiatõhusaks kui uue ehitamisel ja ka asenduspinna leidmine remondi ajaks oleks keeruline.

ERR-i käsutuses on Tallinnas praegu neli hoonet. Kõrvuti asetsevad värskelt renoveeritud raadiomaja ja uudistemaja Gonsiori ja Kreutzwaldi tänavate nurgal, mille vahele planeeritakse ka uue telemaja ehitamist. Neist sadakond meetrit eemal asub praegu kasutatav telekompleks kahe büroohoone ja nende vahel asetseva stuudioplokiga. Telekompleksi üks külg avaneb Gonsiori tänavale ja teine paralleelsele Faelmanni tänavale.