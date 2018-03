ERR-i juhatuse esimees Erik Roose Eesti Laulul kõlanud loo kasutamisest reklaamina: edaspidi peame ilmselt autoritega sõlmima piirava lepingu, aga see vähendab valikuvõimalusi

Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul ei osanud rahvusringhääling arvestada olukorraga, et Eesti Laulu show'l kõlanud lugu kasutatakse hiljem eraettevõtte reklaamloona. Tulevikus peab tema sõnul laulu autoritega sõlmima ilmselt lepingud, kuid see võib saates kasutatavate laulude valikut piirata.

"Et midagi sellist võib juhtuda, ei osanud me arvata," ütles Erik Roose Delfile Eesti Laulu saates kõlanud loo hilisemat kommertseesmärkidel kasutamist. "Meid pandi sellega tanki. Aga mis seal ikka, teine kord oleme targemad," lisas ta olukorda kommenteerides.

"Oleks selline asi toimunud eratelevisioonis, ei oleks keegi isegi midagi märganud," märkis Roose. "Aga meil on avalik-õiguslik intitutsioon ja selline olukord ei ole avalikkuse jaoks korrektne."

Samasuguse stsenaariumi kordumist on Roose sõnul lõpuni vältida keeruline, sest laulu autoriõigused jäävad ikka autoritele. "Teoorias on kaks võimlaust," ütles Roose. "Üks variant on see, et me üldse ei kasuta selliseid klippe. See aga teeks show vaesemaks," seletas ta. "Teine võimalus, mida me ilmselt järgmisel aastal ka kasutame, oleks sõlmida autoritega leping, kus on kirjas, mida lauluga edaspidi teha tohib. Keegi siis kindlasti ütleb, et ma ei anna oma laulu. No siis nii on, pole parata. Leiame kellegi teise," rääkis Roose

Loe veel

Hiljuti lahvatas skandaal Eesti Laulu finaalis Evelin Võigemasti esituses kõlanud laulu "Naine" üle, mida kohe pärast lauluvõistlust hakati kasutama eraettevõtte reklaamloona. Laulu autor Leslie Laasner on vastuolulise olukorra tekkimise pärast avaldanud kahetsust.