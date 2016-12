ERR: Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uue juhi nimi on teada

Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraat valis ametlikult kinnitamata andmetel komisjoni Eesti esinduse uueks juhiks Keit Kasemetsa.

Ametlikult annab Euroopa Komisjon uue esinduse juhi nime teada ilmselt uue aasta alguses, kuid ERR.ee-le teadaolevalt on otsus Kasemetsa kasuks juba ära tehtud. Keit Kasemets ise ega ka Euroopa Komisjoni Eesti esindus seda uudist veel ei kinnita, väites, et neil see info puudub.

"Ei saa kuidagi kinnitada," vastas Kasemets küsimusele, kas info tema ametisse kinnitamisest vastab tõele. "Viimane intervjuuvoor oli 21. detsembril ja nüüd tuleb oodata lõplikku otsust. Komisjonis on pühadeaeg, eks kusagil järgmise aasta algul tuleb see otsus," ütles Kasemets.

Ka Euroopa Komisjoni Eesti esindusest teatati, et praegu on Komisjonis kollektiivpuhkus, tööle minnakse alles 3. jaanuaril, mistõttu on alust arvata, et otsus tuleb järgmise nädala lõpuks.

Eesti Päevaleht kirjutas juba eelmisel nädalal, et Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi valimistel on viimasesse vooru jõudnud majandusministeeriumi siseturu asekantsler Keit Kasemets ja välisministeeriumi Euroopa osakonna Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade büroo nõunik Taavi Toom.