ERR Eesti muusikutelt taustamuusikat ei telli. Nõukogu esimees Veidemann segadusest: see on tõeline Pandora laegas!

Täna kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas ERR on otsustanud kasutada oma saadete taustamuusikana välismaist kataloogimuusikat. Fonogrammitootjate ühingu tõstetud tasu riigi ringhääling enam maksta ei soovinud. Ringhäälingu nõukogu esimehe Rein Veidemanni sõnul esitas Heidy Purga täna õhtul teistelegi nõukogu liikmetele ülevaate eesti muusikutele tasumise probleemist.

"See on tõeline Pandora laegas," selgitas Veidemann keerulist probleemiderägastikku, mis seostub tasude ja rahaasjadega. "Probleem on väga keeruline - põrkuvad eri ootused." Autorid ootavad õiglast tasu, ERR mõistlikku kulu. Ta sõnul ei vasta muusikute esindusühingud "struktuursele mudelile" nagu ülejäänud loomeliitudel. Kirjanikel ja kunstnikel on Veidemanni sõnul ühine katuseorganisatsioon, kuid muusikuid esindavad tasu küsimisel eri ühendused nagu autorite liit, fonogrammitootjate ühing jne. "Vahelülisid on kutseühingutest mitu," tõdes ta probleemi iva.

Eesti muusikuid tasustatakse Veidemanni sõnul hästi. Autorite ühinguga on leping ja selle alusel muusikud oma teenistuse saavad. "Küsimus on saate taustades," ütles ta. Tänases nõukogus esitati Veidemanni sõnul ka idee tühja kasetti tasu taastamisest riiklikus seadlusandluses.

See tasu oli hüvitise autorile, teose esitajale ja fonogrammitootjale ning tasu määr on alates 2006. aastast kolm protsenti salvestusseadmete ja kaheksa protsenti salvestusvahendite tarnimise hinnast ilma käibemaksuta. Aastatel 2010–2013 vähenes nimekirja kantud kaupadelt kogutav tasu oluliselt ning see jäi infoajastule jalgu.