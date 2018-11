Ernitsa eestvedamisel asutas EKRE riigikogus Trumpi toetusrühma. Muretsetakse USA riigipea naeruvääristamise pärast

Tänasel riigikogul istungil sõnas riigikogu esimees Eiki Nestor, et täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub istungisaalis president Trumpi toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Peeter Ernits.Saal elavnes silmnähtaval.

Ernits saatis hiljem pressiteate, kus selgitas, et president Trump on selgelt väljendanud oma vankumatut toetust nii Eesti iseseisvusele kui pühendumist NATO liitlaskohustuste täitmisele. "Sellele vaatamata näeme me kahjuks president Trumpi naeruvääristamist nädalast nädalasse ka Eestis," ütles Ernits.

"Kuigi Eesti on võrreldes USA-ga väike riik, on paljud president Trumpi poolt esile toodud probleemid ja eesmärgid samad ka meil. Tänavuses kõnes hoiatas USA riigipea globalismi ideoloogiat ellu viivate

Maailmapanga ja IMF-i tegevuse eest. Need on aastakümneid tegutsenud selle nimel, et kapital saaks takistamatult üle piiride liikuda, piirates sellega riikide valitsuste võimalusi kontrollida rahvusvaheliste korporatsioonide tegevust. Trumpi sõnul on täna ainus tee globalismist tingitud hädade leevendamiseks rahvusriikide tugevdamine.“

Ernitsa sõnul vaevleb ka Eesti suveräänsuspuudulikkuse käes. "Kuigi mitmed meist juba kuuluvad

Eesti - USA parlamendigruppi, peame vajalikuks asutada lisaks sellele ka president Trumpi toetusrühm," kirjeldab ta EKRE hoiakuid.