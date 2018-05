ERM pälvis muuseumivaldkonna ühe hinnatuima auhinna Euroopas

Karis lisas, et auhind on suureks tunnustuseks nii ERMile kui ka kogu Eestile. "Meie rahvusmuuseum on riiklikult ainulaadne ja modernne muuseum, mida on toodud Euroopas teistele eeskujuks. Tunnustus on muidugi ka märk usaldusest ning paneb ERMile täiendava vastutuse oma arengutee jätkamisel," ütles ta.

Kenneth Hudsoni auhind loodi 2010. aastal EMYA asutaja auks ning see on üks konkursi peapreemiatest. Auhind antakse sellele muuseumile, kes oma ebatavalise, julge ja ehk ka vastuolulise saavutusega on esitanud väljakutse muuseumide tavapärasele kuvandile ühiskonnas, olles niiviisi Kenneth Hudsoni vaimu edasikandjaks. Kenneth Hudsoni auhinna võitja valib EMYA žürii asemel välja Euroopa Muuseumifoorumi hoolekogu, kuhu kuuluvad kogenud muuseumi- ja kultuurieksperdid üle kogu Euroopa.

Euroopa aasta muuseumi (European Museum of the Year Award) auhinda annab välja Euroopa Muuseumifoorum alates 1977. aastast. Tiitlile saavad kandideerida eelkõige uued, äsja renoveeritud või oma ekspositsiooni põhjalikult uuendanud muuseumid. Tänavusel konkursil oli nominente kokku 40. Euroopa aasta muuseum 2018 on Disainimuuseum Londonis.