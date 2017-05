Erkki Koort: terrorism on muutunud üliodavaks

Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsleri Erkki Koorti sõnul on terroristlike kuritegude toimepanemine muutunud viimasel ajal väga odavaks.

Kui eelmise Londonis toimunud rünnaku järel arvati, et uus tuleb samuti noarünnak või autoga rahva sekka sõitmine, mitte pommirünnak, siis Koorti arvates ohuhinnanguga siiski ei eksitud, vahendas ERR "Aktuaalset Kaamerat".

Tema sõnul on aga terrorism muutunud väga odavaks.

"Terrorismiga on viimasel ajal juhtunud see, et terrorism on alati olnud odav, aga viimasel ajal on see muutunud üliodavaks. Auto varastamine ja kööginuga ei nõua mingisugust finantsi. Nende rünnakute puhul, mis selliselt korraldati, näitab tegelikult politsei head tööd see, et need inimesed ei saanud lõhkeaineid ja relvi kätte, ja see näitab kui oluline on kontrollida illegaaset relvakaubandust," selgitas asekantsler.

Paraku liigub tema sõnul aga lõhkeainet mustal turul. "Manchesteri rünnaku puhul inimesed said lõhkeaine kätte. Midagi ei ole teha, seda liigub mustal turul. Euroopa ümbruses on väga palju konfliktikoldeid ja neist relvastus jõuab Euroopa turule," lisas ta.

"Alati on pehmete sihtmärkide ründamise puhul see probleem, et pehmed sihtmärgid jäävadki pehmeteks sihtmärkideks, sest vastasel juhul pole võimalik kontserti korraldada. 20 000 inimest selliselt ära kontrollida, et mitte midagi keelatut sinna sisse ei satuks, on väga suur väljakutse."