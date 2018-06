Erkki Bahovski vastuseks Siim Kallasele: Eesti peab olema valmis ka selleks, et USA vähendab Ida-Euroopas oma kohaolekut

Tema sõnul viitab Kallas siiski õigusega, et sõda on mujal ja Trump kui ärimees mõtleb säästlikult ehk soovib vähendada sõjaväele minevaid kulusid. "Eesti peab olema valmis paradigma muutuseks pärast seda, kui USA siit regioonist lahkub või vähendab oma kohaolekut. Milline täpselt see paradigma muutus on, seda on hetkel väga raske öelda," tõdes Bahovski.

"Tasub ka tähele panna, et Eesti enda suhted USA-ga on head ehk meie oleme enda poolt teadaolevalt kõik teinud, kuid kui mäng käib üle meie peade, on meil ikkagi vähe võimalusi sekkuda," ütles ta.