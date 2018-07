Erkki Bahovski: Trump on teinud selgeks, et ei tagane oma nõudmistest

Ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski ütles kommentaariks Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi käitumisele NATO tippkohtumisel Brüsselis, et Trump on teinud selgeks, et ei tagane oma nõudmistest.

"G7 tippkohtumine andis juba selge hoiatuse, et Ameerika president ei naljata," ütles Bahovski Delfile.

"Iseenesest on ju hea, et NATO liikmesriigid suurendavad oma kaitsekulutusi, sest see muudab alliansi tõsiseltvõetavamaks ka Venemaale," sõnas Bahovski. Iseküsimus on tema sõnul, kas selle tõsiseltvõetavuse saavutamine just Trumpi stiilis vastandumise kaudu on hea. "Samas on elu näidanud, et mitmed liikmesriigid on lubanud kaitsekulutuste suurendamist, aga pole seda teinud."

Bahovski hinnangul ei ole siiski usutav, et Saksamaa kaitsekulutused jõuavad järgmiseks aastaks 2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), mis saab ilmselt olema ka suurim murekoht.