Erkki Bahovski: suure tõenäosusega on Eesti kandidatuuril ÜRO julgeolekunõukogus kriips peal

"Esmalt on muidugi küsimus valitsuse otsuse valguses, miks me kandideerime üldse ÜRO julgeolekunõukokku. Mida me seal teeme?" küsis Bahovski. "Kui valitsusel võttis aega umbes pool aastat aega seisukoha kujundamiseks – suvest oli ränderaamistiku tekst teada –, siis julgeolekunõukogus võetakse vastu aastas mitukümmend resolutsiooni. Pluss arutelud. "Kas igale resolutsioonile eelneb Eestis pikett ja valitsuskriis?" lisas ta.

"Suure tõenäosusega on meie kandidatuuril Julgeolekunõukogus kriips peal," nentis Bahovski. "See tekitab küsimuse meie saadikute, poliitikute ja ka presidendi tegevusest Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Olid ju nemad promomas meid julgeolekunõukokku ja seis oli hea. Ja seda kõike valitsuse ülesandel," märkis ta. "Nüüd aga tõmbas seesama valitsus Ränderaamistikule pidurit."

"Võidakse ju öelda, et me ei pea Aafrika riikide ees lipitsema, aga seda tulnuks kohe öelda. Kas keegi loeks kokku kampaaniale panustatud raha, mille valitsus nüüd ise suure tõenäosusega korstnasse kirjutas?" küsis Bahovski veel.

"Strateegilisem pilk ütleb aga, et Eesti väikeriigina peaks hea seisma lepetel põhineva maailma eest," rõhutas Bahovski. "Pole muidugi olemas 100 protsenti lepingutel põhinevat maailma ja pole olemas 100 protsenti džunglit. Kuid meie eelistus peaksid olema lepingud, praegu aga hääletasime džungli poolt," lisas ta. "Selline hoiak tuleb lõpuks meile endile bumerangina tagasi, aga siis võib olla juba hilja."