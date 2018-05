Erkki Bahovski ja Karmo Tüür presidendi visiidist Donbassi: Ukrainale on oluline igasugune toetus

"Ukrainale on sõja ajal oluline igasugune toetus. Loomulikult ei saa meie president neile tarnida tanke ja lennukeid, kuid ühe Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi visiit sõjast räsitud riiki näitab meie poolehoidu Ukraina sammudele NATO-ga liitumisel," sõnas Bahovski. "Samuti annab see visiit president Kaljulaidile endale võimalusele vahetult tutvuda Ukraina olukorraga keerulises Donbassi piirkonnas, missugune asjaolu on samuti oluline," lisas ta.

Politoloog Karmo Tüür peab Kaljulaidi külastust Donbassi samuti igati positiivseks sammuks. "Esiteks on oluline näidata, et Ukraina pole lääneliitlaste poolt unustatud riik. Taoline unustus või väsimus oleks just see, mida sooviks ida-Ukrainas toimetav agressor," ütles Tüür Delfile.

Loe veel

"Veelgi olulisem on see, kui taolised visiidid ulatuvad pealinnast kaugemale, reaalsete valupunktide juurde, olgu siis Gruusia või Ukraina küljest haugatud tükkide lähedusse," sõnas Tüür. "Sellisel signaalil on suisa kolm sihtgruppi – nii Ukraina kodune publik, Venemaa "puhkusel viibivad vabatahtlikud" kui ka laiem rahvusvaheline auditoorium," märkis ta. "Riigipeade visiidid on üsna võimas ressurss, tõmbamaks taas kord tähelepanu toimuvale, isegi kui visiidi enda käigu ühtegi sõna ei öelda," lisas Tüür.

Küsimusele, kuidas on tagatud Donbassis viibimise ajal presidendi turvalisus, vastas presidendi kantselei pressinõunik Taavi Linnamäe, et "Riigipea turvalisus tagatakse nii nagu sellistel puhkudel ikka meie enda ja vastuvõtva riigi vastavate ametkondade koostöös." Tema sõnul on oluline põhjus, miks president Kaljulaid Donbassi külastab. "Läänemaailm ei tohi unustada seda, et Ukrainas käib jätkuvalt sõda," ütles Linnamäe.

President Kersti Kaljulaid on 22.–24. maini visiidil Ukrainas, mille raames külastab ka Donbassi piirkonda, kus kohtub Harkivi oblasti kuberneriga ja külastab Ida-Ukrainas operatsioone juhtivat ühendvägede staapi.