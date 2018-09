Erki Savisaar: Sõerd püüab eksitada ja pahandab sissetulekute kasvuga

Savisaar sõnas, et Aivar Sõerd toob ise oma loos välja, et 75% Eesti inimestest on maksureformist eelmise aasta tuludeklaratsioone vaadeldes tegelikult võitnud.

„Kuigi Sõerd toob eraldi välja, et 58% võisid saada maksimumsumma ning 17% said igal kuul lisaraha, jäävad need numbrid maha tema sõnul numbritest, mida on Keskerakond varasemalt rõhutanud. Paraku jätab tubli poliitikust majandusekspert kaks numbrit kokku liitmata,“ selgitas Savisaar, et lugejat püütakse ilmselgelt eksitada.

Ta lisas, et kui peaminister Jüri Ratase valitsuse ajal on palgad kasvanud sedavõrd, et seis on parem kui varasemad maksureformi osas tehtud prognoosid, on see igal juhul vaid positiivne.

Sõerdi 1500-eurosest õpetaja palga näitest rääkides tõi Savisaar välja, et iga inimene saab internetis näiteks vastavat kalkulaatorit kasutades teada, kas 1500 eurost võttis riik vähem makse Reformierakonna või Keskerakonna valitsuse ajal.

„Eelmisel aastal sai inimene, kel palk 1500 eurot, kätte 1192 eurot. Tänu maksureformile on see number täna 30 euro võrra suurem ehk 1223.47 eurot,“ rääkis Savisaar.

Ta kinnitas, et madalat ja keskmist palka teenivate inimeste maksuvabastus oli vajalik ning õiglane nendes suhtes, kes maksid varasemalt tulumaksu isegi miinimumpalgalt ja väikeselt sissetulekult, millega raske ära elada.

Savisaar tõdes, et Sõerdi artiklit võib mõista kahte moodi: Reformierakonna kahetsus, et 75% Eesti inimestest saab täna rohkem raha kätte kui varem või püütakse leida toetust erakonna ideele, mis jätab 2100 ja enam eurot teenivatele inimestele kätte igal kuul 100 eurot.