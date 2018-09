Erki Savisaar: Peeter Ernitsast oleks riigimehelik lahkuda ka riigikogust

Savisaar sõnas, et on väga kahju, et fraktsioonikaaslased pidid lugema Peeter Ernitsa otsusest erakonnast lahkuda meediast. „Viisakas olnuks oma mõtetest rääkida kõigepealt võitluskaaslastele riigikogus. Seda enam, et varasemalt on ta korduvalt kinnitanud, et seisab Keskerakonna valijate eest ka edaspidi,“ sõnas Savisaar.

Fraktsiooni aseesimees lisas, et Ernits on riigikogusse saanud kompensatsioonimandaadiga Keskerakonna ridades kandideerides ning sellest oleks õiglane ka lähtuda. „Valijad ja erakond on usaldanud ta esindama Keskerakonna programmi rahvasaadikuna parlamendis. Kui teise erakonnaga liituda, oleks riigimehelik ja õige loobuda ka riigikogu kohast ning saada mandaat teise erakonna ridades märtsis 2019,“ avaldas Savisaar arvamust.

Savisaar tõdes, et 2016. aasta novembris avanes Keskerakonnal esmakordselt üle pikkade aastate võimalus oma programmi valitsuses ellu viia ja seda peaministrierakonnana. „On väga kahetsusväärne, et olukorras, kus Reformierakonna 17 aastat viljeletud poliitikale on vastukaaluks astutud samme põllumajanduses ja regionaalarengus, tõstetud on madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulekut, panustatud rekordiliselt tervishoidu ja julgeolekusse, seab Keskerakonna saadik tehtu lahkumisega küsimärgi alla,“ tõdes Savisaar ja lisas, et erakonnast lahkumine näitab, et samme solidaarsema ja sidusama ühiskonna suunal pole sisult toetatud.