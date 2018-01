Erki Savisaar: maksusüsteemi tagasipööramine tähendab enamikult Samelini töötajatelt lisaraha tagasivõtmist

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar sõnas ettevõtja Leida Kikka täna Eesti Päevalehes ilmunud intervjuud kommenteerides, et maksusüsteemi tagasipööramine tähendab enamikult Samelini töötajatelt lisaraha tagasivõtmist.

„Leida Kikka ütleb sõnaselgelt, et ettevõtte keskmine töötasu on 1039 eurot, millest osa teenib seega veelgi vähem. Järelikult sooviks ühe ettevõtte juht näha oma töötajatel käes vähem raha, sest maksusüsteemi tagasimuutmisel tähendab see nendele inimestele 64 lisaeuro kaotamist. Selline suhtumine on eriti kahetsusväärne,“ ütles Savisaar.

Ta selgitas, et inimesed, kelle sissetulek on kuni 1200 eurot kuus, võidavad uue maksusüsteemi läbi 64 eurot ehk 768 eurot aastas. Võidavad ka need, kelle sissetulek on kuni 1776 eurot.

„Kui inimene teab, et tema sissetulek on aasta jooksul väga hüplik, saab tulumaksuvaba miinimumi panna 500 eurost alati väiksema või seda aasta jooksul korduvalt muuta nii, et kevadel saaks riigilt veel ka raha tagasi,“ selgitas Savisaar, kelle sõnul on jutt maksusüsteemist kui raketiteadusest ülemüstifitseeritud. Samuti rõhutas majanduskomisjoni kuuluv Savisaar, et tulumaksureformist võidab üle 40 protsendi pensionäridest ehk rohkem kui 150 000 inimest ning 51 proitsendil jääb netopension samaks.

Savisaar lisas, et ka mõningate ettevõtjate ja opositsioonipoliitikute jutt ühe käega andmisest ja teise käega võtmisest on vale. „Alkoholiaktsiis tõstab õllepurgi hinda neli eurosenti ning alkoralli algas eelmise valitsuse otsuste tõttu. Samal ajal jättis praegune valitsus ära selleks aastaks Reformierakonna poolt ette nähtud diislikütuseaktsiisi tõusu, mille tõttu oleks kõik kaubad kallinenud, kuid seda ilma 64 lisaeurota,“ rääkis Savisaar.

Tänases Eesti Päevalehes heidab jalatsitootja Samelin juht Leida Kikka valitsusele ette maksupoliitika heitlikkust ja segadust tulumaksu arvestamisel. Viimane tekitab tema sõnul suuri küsimusi ka tükitööd tegevate ja osalt kuni 2000 eurot kuus teenivate töötajate hulgas, kes ei soovi jääda lootma tulumaksu tagasisaamisele tuleval aastal ega riskida ka tulumaksu juurdemaksmise kohustusega.