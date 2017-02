Erki Savisaar kandideerib Keskerakonna nimekirjas Lasnamäel

Kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib Lasnamäel lisaks esinumbrile, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile, ka riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar.

Savisaar sõnas, et ta on valmis Lasnamäel kandideerima, et erakonda ja esinumbrit Mihhail Kõlvartit ringkonnas abistada. „Tallinn, nii nagu kogu Eestigi, on Keskerakonna jaoks väga oluline. Meie eesmärk on valimised pealinnas kahtlemata võita ning soovin muidugi anda selleks oma panuse,“ selgitas Savisaar.

Tema sõnul on erakonna esinumbrid nii Mustamäel kui ka Lasnamäel väga tugevad kandidaadid, et seda eesmärki oktoobris täita. „Linna on juhitud hästi, erakonna reiting linnas on vägagi positiivne ning pealinlaste rahulolu on oma linna ja linnaosaga kõrge,“ rääkis Savisaar.

Ta tõdes, et kuigi Tallinn ja Lasnamäe on Keskerakonna juhtimisel aastate jooksul vägagi positiivselt arenenud ja tehtud on palju, tuleb ringkonnas kahtlemata palju tööd teha, et erakonna eesmärke seal veelgi tutvustada. „Kindlasti ei võta ma kandideerimist Lasnamäel enda jaoks kuidagi lihtsalt. Plaanin ringkonnas nii minu kui ka erakonna mõtteid julgelt inimesteni viia,“ ütles Savisaar.

Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti sõnul tugevdab Savisaar tunduvalt Keskerakonna nimekirja Lasnamäel kohalikel valimistel. „Erki Savisaar on nii varasemalt Tallinna Linnavolikogus kui ka praegu Riigikogus fraktsiooni aseesimehe ametis näidanud ennast põhjaliku ja analüüsivõimelise poliitikuna, kes oskab enda põhimõtteid julgelt kaitsta,“ ütles Kõlvart.