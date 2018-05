Erki Savisaar Kallasele: endine peaminister promos e-riiki, kuid IT-tiiger oli koduseinte vahel näljas

Savisaar tõdes, et see suhtumine on Eesti edulugu ilmestanud paraku aastaid: väline fassaad on olnud olulisem kui 2000. aastate alguses loodud sisemus. „Endistele peaministritele meeldis väga käia välismaal meist rääkimas, kuid IT-tiiger oli samal ajal koduseinte vahel aastate jooksul süsteemselt näljas,“ ütles ta ja lisas, et seda ilmestab näiteks Kallase välja toodud e-tervise portaal, aga ka varuplaanide ja musta stsenaariumi puudus. „Keskkonnaministeeriumi serveriruumi põleng lõi rivist välja olulised infosüsteemid ning häiritud oli ka teiste ministeeriumite töö. See näitab paraku väga selgelt seda, kuidas on kriisideks valmisolekusse aastate jooksul panustatud,“ rääkis ta.

Savisaare hinnangul on teenuste jätkuvaks kättesaamiseks ja arenduseks vaja selgelt enam panustada IT-valdkonda ja aastate jooksul tegemata töö korvata, millega on tänane valitsus ka algust teinud. Oluline samm oli Savisaare sõnul seegi, et ID-kaardi kriisi ajal mõistis praegune valitsus ohtu ja andis lubaduse panustada olukorra lahendamisele nii palju vahendeid kui vajalik. „E-teenuste paremaks muutmiseks ja küberturvalisuse tõstmiseks on riigieelarvestrateegias kokku lepitud 117 miljoni lisaeuro investeerimine valdkonda,“ tõi ta välja.

Suurte ja aastaid kestvate mammutprojektide asemel tuleks Savisaare sõnul e-riiki ehitada väiksemate ja konkreetsemate sammudega, mis tagaksid selle pideva ja stabiilse uuenemise. „Kasutajaliidese kasutajasõbralikkusesse tuleb samuti kaasata rohkem lõpptarbijaid, et inimesed ka päriselt tehtust aru saaksid ja erinevaid tarkvaralahendusi meelsamini kasutaksid. Kahtlemata on oluline mitte kaotada erasektorile olemasolevaid ja palgata juurde neid spetsialiste, kes e-riigi suudaksid taas käima tõmmata,“ rõhutas Savisaar.